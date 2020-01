Slecht nieuws van doelman Cercle Brugge maar hij geeft de strijd niet op

Miguel Van Damme blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. De doelman van Cercle Brugge ligt opnieuw in het ziekenhuis nadat onderzoek had uitgewezen dat er opnieuw cellen in zijn lichaam zijn aangetroffen die wijzen op leukemie.

De vrouw van de doelman maakte het nieuws bekend aan de directie van Cercle Brugge. Vorig jaar speelde Van Damme nog met Cercle in Play-off 2 en tekende hij toen een nieuw, tweejarig contract. Maar een paar weken later werd tijdens zijn vakantie opnieuw leukemie vastgesteld. In oktober onderging Van Damme een stamceltransplantatie nadat een perfecte donor was gevonden. Hij verbleef vier weken in quarantaine, maar herstelde goed. Afgelopen week werden echter weer slechte cellen vastgesteld. Van Damme ligt momenteel opnieuw in het ziekenhuis.

Bij Cercle reageren ze ontdaan. “Iedereen is er kapot van. De jongens die Miguel goed kennen, hebben we ook ingelicht”, zegt CEO Marc Van Maele. Om de doelman en al wie vecht tegen leukemie een steuntje in de rug te geven, is het plan opgevat om tijdens de zestiende minuut – het rugnummer van Van Damme – van de match één minuut te applaudisseren.

Van Damme zelf postte via Instagram een videoboodschap. Hij bevestigt het slecht nieuws maar laat tegelijkertijd ook duidelijk weten de strijd niet op te zullen geven.