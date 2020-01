Eén op vijf Duitsers vindt dat herdenking Holocaust te veel aandacht krijgt

Meer dan één op vijf Duitsers vindt dat de Holocaust een te grote rol speelt in de omgang van het land met zijn verleden. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksinstituut YouGov op vraag van het Duitse persbureau dpa.

In de peiling antwoordde 22 procent van de respondenten bevestigend op de vraag of de herdenking van de jodenvervolging door de nazi’s te veel plaats in beslag neemt in vergelijking met andere thema’s. 24 procent vindt dan weer dat de herdenking van de genocide nog uitbreiding verdient. 45 procent van de respondenten is tevreden met de manier waarop Duitsland omgaat met die zwarte episode uit zijn verleden.

Dat de Holocaust te veel aandacht zou krijgen, is een stelling die onderschreven wordt door meer dan de helft (56 procent) van de respondenten die zich als kiezer van het uiterst rechtse AfD outen. De meeste aanhangers van de andere partijen die vertegenwoordigd zijn in het federale parlement sluiten zich aan bij de stelling dat de huidige benadering precies goed is.

Bevrijding Auschwitz

Maandag is het precies 75 jaar geleden dat Rusland het concentratiekamp Auschwitz heeft bevrijd. In dat nazikamp in Polen zijn in de Tweede Wereldoorlog minstens 1,1 miljoen mensen vermoord, vooral Joden.

LEES OOK. De vrouw die haar eigen familie op dodenlijst voor Auschwitz moest zetten: “De gedachte dat mijn ouders en broer zich moesten ontkleden en dan...”

De plaatsvervangende fractieleider van de socialisten in het federale parlement, Eva Högl, toont zich ongerust over de cijfers. Duitsland heeft “de historische verantwoordelijkheid” om “de gruwelijke daden van de Duitsers” tijdens de Holocaust in herinnering te brengen, betoogt ze. De liberale vicefractieleider Stephan Thomae wijst erop dat antisemitisme nog steeds een groot probleem is in het land. “Het vermoorden van miljoenen Joden mag niet in de vergetelheid raken.”

“Het onrecht en het lijden, dat miljoenen keren achter het synoniem Auschwitz verbergt, mag nooit vergeten worden”, zo reageerde ook vicefractieleider Beatrix von Storch van AfD. Enkele jaren geleden had toenmalig AfD-leider Alexander Gauland voor controverse gezorgd met zijn verklaring dat “Hitler en de nazi’s slechts een vogelstrontje in meer dan duizend jaar succesrijke Duitse geschiedenis” waren geweest. Gauland zei later dat die uitspraak “politiek onwijs” was.