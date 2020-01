Na protest op Autosalon: klimaatactivisten viseren banken

Gent - Na enkele controversiële protestacties op het Autosalon in Brussel, manifesteert de klimaatbeweging Extinction Rebellion vandaag tegen de banken in Gent. De activisten houden een sit-in nabij de Kouter. “We houden het vreedzaam.”

Actievoerders van Extinction Rebellion manifesteren op dit moment tegen de financiële banken op de Kouter. Dertien manifestanten van de klimaatbeweging houden er een sit-in voor het bankfiliaal van BNP Paribas Fortis aan de Kouter. “Banken vertellen niet waar hun investeringen naartoe gaan”, zegt Simon Clement. “Fortis bijvoorbeeld heeft op dit moment meer dan 3 miljard aan investeringen die in verband staan met het kappen van het Amazonewoud. Er moet dringend meer transparantie komen.”

De klimaatbeweging kwam vorige week in een mediastorm terecht na omstreden protestacties op het Brusselse Autosalon. Meer dan 150 actievoerders werden opgepakt en Febiac diende een schade-eis in van zowat 2.000 euro per manifestant.

Wanbeleid

Maar terwijl er op het Autosalon nog met valse olie en nepbloed werd gegooid, gaat het er op de Kouter met de sit-in opvallend vreedzaam aan toe. “Het is jammer dat er vorige week vooral kritiek is gekomen op onze acties en niet op de auto-industrie zelf”, aldus Clement, die mee manifesteerde op de autobeurs.

“Met onze actie in Gent willen we vooral in contact komen met de mensen en niet per se iets blokkeren. Klanten kunnen de bank nog altijd binnengaan, maar we gaan hen wel op het wanbeleid van hun financiële instelling aanspreken. Hopelijk veranderen ze dan van bank. Het is een simpele manier om een verschil te maken.”

Volgens BNP Paribas Fortis zijn organisaties altijd welkom om in dialoog te gaan met de bank. “We zitten altijd met veel plezier samen met iedere vereniging”, zegt woordvoerder Hans Mariën. Maar ik denk niet dat dat hier gebeurd is.”