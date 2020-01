Agenten van de Brusselse fietsbrigade opzettelijk aangereden tijdens controle

Brussel / Elsene - Twee agenten van de fietsbrigade van de Brusselse politie zijn zwaargewond geraakt toen ze vrijdag bij een controle opzettelijk werden aangereden. Een dader is opgepakt. Tegen hem loopt een onderzoek voor poging moord. Zijn kompaan wordt nog opgespoord.

’s Morgens werden de Bikers, de leden van de fietsbrigade, nog in de bloemetjes gezet om hun goede resultaten. De fietsende agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene hebben in 2019 zo’n 84.000 pv’s uitgedeeld. Dat aantal is een verdubbeling van de voorbije jaren. Daarom wordt er verder in geïnvesteerd. Niet alleen omdat ze gemakkelijk te benaderen zijn door de burger, maar ook omdat ze in het steeds drukker wordende verkeer gemakkelijk overal door kunnen fietsen.

Maar een paar uur later bleek hoe kwetsbaar ze ook zijn. Twee agenten raakten vrijdagmiddag zwaargewond. Dat gebeurde bij een controle van een scooter en zijn passagier aan de Kruislaan in Elsene.

De fietsbrigade wilde de scooter doen stoppen. Maar de bestuurder gaf gas in plaats van te stoppen en reed de twee agenten aan. Een kreeg ook een slag. Nadien namen ze de vlucht en lieten de gewonde agenten aan hun lot over.

Verdachte opgepakt

Intussen is een van de twee verdachten opgepakt door de politie. Issam B. (18) wordt verdacht van moordpoging, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. Zijn kompaan wordt nog opgespoord.

Een van de twee agenten liep verschillende breuken op, onder meer aan zijn been, en zal minstens vier maanden werkonbekwaam zijn. Zijn collega is minstens een week werkonbekwaam.