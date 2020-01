Nog geen Dennis en Diatta in selectie van Club Brugge, opnieuw geen plaats voor Jelle Vossen

Club Brugge heeft daags voor de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk zijn ruime voorselectie bekendgemaakt. Daarin is voorlopig nog geen plaats voor Krépin Diatta en Emmanuel Dennis. Beide heren leken fit te raken voor de match, maar zijn toch nog niet volledig hersteld. Jelle Vossen, nochtans fit, is opnieuw niet geselecteerd.

Dennis en Diatta zijn beiden al enkele weken uit de roulatie: Dennis is nog niet hersteld van een knieblessure, terwijl Diatta nog recupereert nadat hij op winterstage in Qatar een stevige trap incasseerde. Ondanks de blessure van Dennis is er in de voorhoede opnieuw geen plaats voor Jelle Vossen: de 30-jarige spits speelde dit jaar nog maar 77 minuten mee in de competitie en werd sinds zijn laatste invalbeurt tegen Moeskroen op 30 november niet meer geselecteerd.