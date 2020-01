Hackers leggen computersysteem gemeente Willebroek plat en eisen losgeld in bitcoins

Willebroek - De gemeente Willebroek is vrijdagnacht het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt de gemeente zaterdag op haar website. Veel gemeentelijke diensten liggen plat. De daders eisen een betaling in bitcoins. Er werd een klacht ingediend bij de politie.

“Onze experten kregen zaterdag een melding van ICT-problemen bij het woonzorgcentrum”, doet burgemeester Eddy Bevers (N-VA) het verhaal. “Daar werd snel duidelijk dat het om een cyberaanval ging.”

De problemen bij het woonzorgcentrum zijn voorlopig niet onoverkomelijk. Experten nemen de nodige maatregelen vanuit een back-upstructuur. “Onze prioriteit nu is ervoor zorgen dat het woonzorgcentrum kan blijven functioneren”, zegt Bevers. “Daar zijn op dit moment wat ongemakken, maar hun planning de komende dagen komt voorlopig niet in het gedrang. Dat is belangrijk, zeker als het gaat over bijvoorbeeld het toedienen van medicatie.”

Maar ook de rest van de administratie van de gemeente is getroffen en die ligt wel volledig plat. “De gemeentelijke diensten zullen geïnformeerd worden over de aanval en over de gevolgen voor hun werking in de komende dagen”, zegt de gemeente.

Tot een week hinder

Het is onduidelijk hoe lang de problemen kunnen aanhouden, maar een voorzichtige prognose is dat de hinder meer dan waarschijnlijk een aantal dagen tot een week zal duren. “De administratie terug opstarten is momenteel onze tweede prioriteit”, aldus de burgemeester.

De N-VA-burgervader zit zaterdagmiddag samen met de gemeentelijke crisiscel om de schade, de gevolgen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. De politie Mechelen-Willebroek had zaterdagnamiddag geen weet van andere gemeenten of bedrijven die het slachtoffer waren van een cyberaanval.