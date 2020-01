Coronavirus: “Nog maar drie Belgen in getroffen regio”

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft weet van drie Belgen die verblijven in de regio in China die door het coronavirus is getroffen. Dat werd zaterdag vernomen bij Buitenlandse Zaken. Verschillende andere landen bereiden ondertussen een evacuatie voor.

Vrijdag was er nog sprake van ongeveer een dozijn Belgen in de getroffen regio - voornamelijk de provincie Hubei -, maar intussen is gebleken dat de meesten van hen daar niet aanwezig zijn, zegt woordvoerder Arnaud Gaspart van Buitenlandse Zaken. “De toestand wordt van zeer nabij opgevolgd”, klinkt het.

De drie Belgen waarvan sprake, kunnen momenteel niet veel anders doen dan ter plaatse te blijven, aangezien de Chinese overheid vele plaatsen onder quarantaine heeft geplaatst. Verschillende landen - waaronder de VS en Rusland maar ook Frankrijk - zouden echter van plan zijn hun burgers te evacueren uit de stad Wuhan, het epicentrum van het virus in Hubei. Maar officieel is dat nog niet.

Wachten op Europees initiatief

Buitenlandse Zaken wacht een eventueel gelijkaardig Europees initiatief af. Als dat er komt, dan zullen ook de Belgen de stad kunnen verlaten.

Buitenlandse Zaken paste vrijdag het reisadvies voor China aan. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. In de rest van China kan veilig gereisd worden, zo luidde de update. In hoeverre dat nog mogelijk is, is echter onduidelijk: de Chinese regering gaat georganiseerde reizen in binnen- en buitenland immers verbieden in een poging om de verspreiding van de mysterieuze longziekte tegen te gaan. Zo heeft de staatstelevisie CCTV zaterdag bericht. Vanaf maandag mogen de Chinese reisbureau’s geen hotelreservaties en groepsreizen meer verkopen.

Het verbod past in een hele reeks van drastische veiligheidsmaatregelen die de Chinese autoriteiten de afgelopen dagen namen.

