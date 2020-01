Ex-vrouw verklaart dat seriemoordenaar Michel Fourniret ook de moord op Estelle Mouzin (9) pleegde

Michel Fourniret was al in verdenking gesteld voor de moord op de in 2003 verdwenen Estelle Mouzin, maar in dat dossier zijn er nooit bekentenissen geweest. Nu heeft zijn ex-vrouw Monique Olivier toegegeven dat hij ook die feiten op zijn geweten heeft.

Monique Olivier, voormalig partner en medeplichtige van seriemoordenaar Michel Fourniret, zei dat vrijdag na een nieuw verhoor over dat specifieke dossier, zegt haar advocaat. Volgens Monique Olivier bezorgde zij haar ex-man een alibi voor de avond van de feiten. Maar nu heeft ze toegegeven dat ze op zijn vraag had gelogen.

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret werd eind november 2019 in staat van beschuldiging gesteld wegens “ontvoering en opsluiting gevolgd door de dood” in de zaak van de verdwijning van Estelle Mouzin in 2003. Maar hij heeft de feiten altijd ontkend.

Estelle Mouzin was in januari 2003 op negenjarige leeftijd in het Franse Guermantes verdwenen toen ze terugkeerde van school. Fourniret was in het verleden al vaker in beeld gekomen als verdachte, maar die verdenkingen konden nooit hard worden gemaakt onder meer omdat de seriemoordenaar zich op de dag van de feiten op een andere plaats zou hebben bevonden, zegt advocaat Richard Delgenes die Olivier verdedigt.

Fourniret en zijn intussen ex-vrouw Monique Olivier Foto: rr

Fourniret zou die dag vanuit zijn woning in het Belgische Sart-Custinne, 250 kilometer verderop, naar zijn zoon hebben gebeld om hem een gelukkige verjaardag te wensen. Die verklaring werd ook ondersteund bij onderzoek naar zijn telefonische data. Maar nu blijkt dat niet Fourniret maar Olivier dat telefoontje heeft gepleegd.

Nieuwe confrontatie

Fourniret, bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12). Vorig jaar bekende hij ook nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en Marie-Angèle Domèce (19), die allebei in het begin van de jaren negentig verdwenen waren in het Franse departement Yonne.

Ook Monique Olivier, die Fourniret hielp om slachtoffers te zoeken en te ontvoeren, kreeg levenslang. Ze zijn intussen gescheiden.

Fourniret zal nu opnieuw met de getuigenis van zijn ex-vrouw geconfronteerd worden.

