Verdediging van Trump in volgende stap impeachment: “President heeft niks verkeerd gedaan, ze willen hem gewoon van het kiesbiljet”

In het impeachmentproces in de Amerikaanse Senaat is vanaf zaterdagavond de verdediging van de Republikeinse president Donald Trump aan zet. Die lijkt het - toch zeker op de eerste dag - behoorlijk kort en bondig te houden: “De president heeft absoluut niks verkeerd gedaan.”

Trump laat zich verdedigen door een achtkoppig team onder leiding van Pat Cipollone, een advocaat van het Witte Huis, en Jay Sekulow, een persoonlijke raadsman van het staatshoofd. Onder hen is er ook nog Kenneth Starr, die speciaal aanklager was in het impeachmentproces tegen de Democratische president Bill Clinton, naar aanleiding van de affaire-Lewinsky.

Op de eerste dag dat de verdedigers van Trump aan het woord komen, zouden zij volgens nieuwszender CNN maar twee tot drie uur spreken. Ook Volgens de conservatieve zender Fox News heeft meerderheidsfractleider Mitch McConnell gezegd slechts een zitting van ongeveer drie uur te verwachten.

Het lijkt alleszins geen marathonzitting te worden, zoals dat de voorbije dagen wel het geval was toen de aanklagers uitlegden waarom ze Trump afgezet willen zien voor machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres. Volgens Sekulow zou het team een “sneak preview” geven van wat de Hoge Vergadering vanaf maandag te wachten staat. Het zal uitpakken met een “robuuste verdediging”, gebaseerd op de feiten, de wetgeving én de gedragingen van de president.

“Wanneer u de feiten bekijkt, zal u zien dat de president absoluut niets verkeerds heeft gedaan”, zei Cippolone alvast bij het begin van zijn pleidooi. De Democraten willen hem niet alleen uit zijn ambt ontzetten, maar vooral van het stembiljet voor de komende verkiezingen zien verdwijnen, voegde de raadsman eraan toe.

Volgens Cipollone zijn de tegenstanders van de president daarmee uit op de “de grootste inmenging in de verkiezingen in de geschiedenis van het land”.