Gynaecoloog voert spoedkeizersnede uit wanneer bevalling dreigt mis te gaan, maar snijdt daarbij in wang van baby

Een jongetje en zijn ouders krijgen 3.500 euro schadevergoeding van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven omdat een arts tijdens een spoedkeizersnede de baby in de wang sneed. Omdat het ziekenhuis niet zelf met een regeling over de brug kwam, stapten de ouders naar de rechter. Die gaf hen nu gelijk. De definitieve schadevergoeding wordt later bepaald, als het jongetje oud genoeg is voor een plastische ingreep.

Het koppel had een vrij normale zwangerschap. De bevalling zelf liep minder vlot. Op een gegeven moment kreeg de baby niet genoeg zuurstof meer. Om hersenschade of erger te voorkomen, besloot de gynaecoloog om een spoedkeizersnede uit te voeren.

Tijdens die keizersnede werd niet alleen de baarmoederwand van de moeder opengesneden, maar de arts raakte met zijn scalpel ook het gezichtje van de boreling. Het kindje kwam uiteindelijk gezond en wel op de wereld. Maar met een snee van vier centimeter op zijn wang.

Naar de rechtbank

In eerste instantie maakten de ouders er geen punt van. Ze waren al blij dat de bevalling toch nog goed was afgelopen en waren in de wolken met hun zoontje. Ze rekenden er op dat het ziekenhuis wel zelf met een voorstel over de brug zou komen. Toen het niet tot een compromis kwam, stapten ze naar de rechtbank.

De ouders houden nog altijd vol dat ze niet uit waren op een groot bedrag en betreuren ook nog altijd dat de zaak in de rechtbank werd beslecht. “Maar het ziekenhuis is niet correct geweest met ons”, zegt vader Dylan van den Boogaard.

Er werd een vergoeding van 500 euro voorgesteld. Toen die werd geweigerd, werd het bedrag verdubbeld tot 1.000 euro.

Plastische chirurgie

Letselschadeadvocaat Bas van Batenburg verklaarde aan ED.nl dat de peuter een vervelend en opvallend litteken overgehouden heeft aan zijn geboorte. En dat de arts en in uitbreiding het ziekenhuis daar voor verantwoordelijk zijn.

Vader Dylan van den Boogaard (22) zei vrijdag voor de rechtbank dat zijn zoon weliswaar geen last meer heeft van de wonde op zich, maar dat het litteken nog altijd opvalt. “Ik denk dat je het altijd zal blijven zien als er niets aan wordt gedaan”, klonk het. Met plastische chirurgie zal veel kunnen opgelost worden, maar dat is uiteraard een erg dure ingreep. En die kan pas later gebeuren.

De gynaecoloog die de spoedingreep uitvoerde, vertelde tijdens het onderzoek dat hij vanwege de hoogdringendheid niet precies wist hoe het kindje in de baarmoeder zat. Bovendien had hij gerekend op een dikkere baarmoederwand. Maar volgens hem was er geen tijd om nog langer te wachten of om nog een extra echo te maken. Het leven van het kind en van de moeder waren in gevaar. Er moest dus dringend gehandeld worden.

Medische fout bewezen

Toch concludeerde de rechter dat er een medische fout was gemaakt en dat het ziekenhuis aansprakelijk was voor zijn arts.

De woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vindt het in de eerste plaats heel vervelend voor het jongetje en zijn ouders wat er is gebeurd. “Er zijn verschillende pogingen gedaan om er met de ouders uit te komen’’, voegt hij er aan toe. Dat zij uiteindelijk naar de rechtbank zijn gestapt, daar heeft de ziekenhuisdirectie begrip voor. Ze zijn ook niet van plan om beroep aan te tekenen tegen het vonnis en tegen de toegekende schadevergoeding.

Voor het goede begrip: de 3.500 euro die de rechter nu heeft toegekend, is maar een voorschot. Er is een expert aangesteld die later de exacte schade zal moeten begroten die het ziekenhuis, of hun verzekeringsmaatschappij, zal moeten betalen.