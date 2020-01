CD&V-voorzitter Coens pleit voor kleinere kieskringen en hint opnieuw naar regering met N-VA

‘Nabijheid’, is het nieuwe codewoord bij CD&V. Voorzitter Joachim Coens liet de leden op de nieuwjaarsreceptie zelf stemmen over het onderwerp van het nieuwe themacongres later dit jaar en ‘sociale cohesie’ kwam uit de bus. Hij hintte ook op een regering mét N-VA.

“Zeven is een heilig getal, we blijven tsjeven, hé”, grapte CD&V-voorzitter Joachim Coens bij de plotse aankondiging dat de leden via hun smartphone meteen zelf konden stemmen over het onderwerp van een nieuw partijcongres in het najaar. De aanwezigen kregen de keuze uit zeven onderwerpen, waaronder ‘sociale cohesie (de buurt dicht bij u)’, ‘eerlijke economie op mensenmaat’, ‘efficiënt en dichtbij bestuur’, ‘klimaat en energie’, ‘grenzen en vergrijzing’, ‘ethiek’, en ‘armoede en welvaart’.

Met die verrassing probeerde Coens nog eens in de verf te zetten dat hij niet de man van het establishment of van de oude politieke cultuur is. En hij zette daarmee meteen ook zijn belangrijkste boodschap kracht bij: ‘CD&V staat dicht bij jou!’ Wat meteen de nieuwe slogan (en hashtag) is, #dichtbijjou. “Die nabijheid bij mensen, willen we in beleid vertalen. Waar we meedoen moet die nabijheid, de oranje draad, zichtbaar zijn.”

Liever met N-VA

Dat laatste geldt ook als ‘oranje draad’ bij de federale regeringsonderhandelingen, met specifieke nadruk op de ethische thema’s en de “grote zorg voor het beginnend en eindigend leven”. Coens wilde als co-informateur verder niet veel kwijt over de federale gesprekken maar benadrukte wel dat hij een stabiele regering wil “met aandacht voor de goede verstandhouding tussen de Vlaamse en federale regering”. Dat wijst er opnieuw op dat CD&V haar grootste Vlaamse coalitiepartner N-VA liever niet federaal in de oppositie ziet belanden.

Hij hield daarbij ook een pleidooi voor een goed bestuur “naar de schaal en de logica van de mensen”. En hij kwam ook met een opmerkelijk idee: “Waarom niet eens werk maken van kleinere kieskringen? Dat is politiek dichter bij de mensen.” Onder meer in Wallonië zijn er tot op vandaag kleinere kiesdistricten. Door de kiesdrempel speelt dat vooral in het voordeel van de gevestigde partijen. In kleinere kiesdistricten zou CD&V wellicht ook haar burgemeesters beter kunnen uitspelen.

Kiezers terugwinnen

De CD&V’er verzamelden dit jaar overigens in ‘t Bau-huis, de beurs- en evenementenhal van de stad Sint-Niklaas. Sint-Niklaas is niet meteen een CD&V-bastion, integendeel. De partij zit er in de oppositie, de sterke man is er N-VA-burgemeester Lieven Dehandschutter en ook de nieuwe SP.A-voorzitter Conner Rousseau komt uit Sint-Niklaas.

Maar Coens benadrukte vooral dat het een stad is met “met een jonge dynamische CD&V-ploeg”. Dat wordt meteen ook de grote opdracht: kiezers terugwinnen, ook daar waar dat niet simpel is. “De start van dit nieuwe jaar 2020, is ook de start van een nieuwe en grootse tocht. De tocht bergop”, benadrukte Coens. Hij liet op het podium meteen een aantal nieuwe leden aanrukken om zijn boodschap kracht bij te zetten.

Focus op de steden

Coens geeft toe dat er werk aan de winkel is voor zijn partij. “Het huis van de Vlaamse christendemocratie heeft een grondige renovatie nodig. Maar laat u niets aanpraten: de fundamenten én de steunmuren van ons huis staan stevig overeind.”

Hij focuste daarbij meteen ook op de “123 burgemeesters en meer dan 2.000 lokaal ingewortelde mandatarissen” die de partij nog telt. Coens reikt daarbij ook expliciet de hand uit naar de lokale, stedelijke afdelingen in Antwerpen en Gent. “Belangrijke steden, met onze speciale aandacht, die barsten van nieuw en jong talent”.

Niet toevallig, want net daar heerst nog veel ontgoocheling dat zijn jonge, stedelijke uitdager Sammy Mahdi het niet haalde in de strijd om het voorzitterschap. Over diezelfde Mahdi, die trouwens een overweldigend applaus kreeg van de zaal, benadrukte Coens dat hij erop rekent dat hij “zowel jonge als nieuwe mensen naar de christendemocratie kan brengen”.