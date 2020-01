De Panne sluit toegangswegen naar strand ’s nachts af in strijd tegen mensensmokkelaars

De Panne - Kustgemeente De Panne neemt drastische maatregelen nadat deze week transmigranten in een gammel bootje vanaf het strand naar Groot-Brittannië probeerden te varen. Dat liep bijna fataal af. “We gaan proberen te verhinderen dat mensensmokkelaars of vluchtelingen hier ’s nachts nog met voertuigen op het strand geraken”, klinkt het.

Woensdag zonk voor de kust van De Panne een bootje met veertien vluchtelingen. Dat er geen doden zijn gevallen, is een klein mirakel. Het water was ijskoud, het bootje was niet zeewaardig.

Twee Afghanen zijn opgepakt maar ontkennen dat ze mensensmokkelaars zijn of in opdracht van smokkelaars werkten.

De gemeenteraad van De Panne was geschokt door het voorval en neemt nu maatregelen om herhaling te vermijden.

“We gaan de zandpaden afsluiten door bijvoorbeeld een betonnen blok te leggen om zo te verhinderen dat er ’s nachts nog voertuigen op het strand kunnen rijden. Een aantal toegangswegen tot het strand waar gemakkelijk voertuigen kunnen rijden, zullen worden afgesloten. Vermoedelijk met slagbomen of met paaltjes die in de grond verzinken. Dat wordt nu onderzocht”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B).

