Drugsdode in Waregem

Waregem -

Zaterdagmorgen werd in de Marcel Windelsstraat in Waregem het levenloze lichaam aangetroffen van een 21-jarige man. Hij verbleef normaal gezien in de nachtopvang in de Tuighuisstraat in Kortrijk. Hij kon er niet langer terecht en had zijn intrek genomen bij een kennis van hem in de Marcel Windelsstraat in Waregem. Daar is hij zaterdag overleden.