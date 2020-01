Nieuwe auto gekocht op het Autosalon? Dan moet je er misschien tot een jaar op wachten

Als we een nieuwe wagen kopen, kiezen we niet alleen het liefst de kleur zelf. We willen ook keuze qua zetelbekleding en soort wielen. En diesel, benzine of elektrisch? Die auto’s ‘à la carte’ zorgen er natuurlijk voor dat u langer moet wachten op de levering. Van enkele weken of maanden tot een jaar voor wie tijdens het Autosalon een elektrische wagen bestelde.

Bij Opel kan de nieuwe Corsa die u bestelde tijdens het salon in productie gaan rond half februari. Op de Combo is het langer wachten. Hij kan pas eind april, begin mei in productie gaan. De levering kan dus enkele maanden duren.

“De eerste Corsa-e’s en de Grandland X hybrids beginnen we in april/mei uit te leveren”, zegt Wim Verloy van Opel.

De nieuwe Opel Corsa genoot veel belangstelling op het Autosalon Foto: Ivan Put

Dan bent u misschien beter af met een Tesla. “De levertijd voor alle varianten van Model S, Model X, en Model 3 ligt tussen twee en zes weken en is afhankelijk van de configuratie en afleverlocatie”, zegt Joris Steenman van Tesla.

Tesla heeft de kortste wachttijden Foto: AP

Bij Volkswagen klinkt het dat de leveringstermijn van de wagen afhangt van het model, motorisatie en uitrusting. Leveringstermijnen plakken ze er niet op.

Voor een Renault moet je, afhankelijk van het model, maximum een paar maanden wachten. Sommige modellen kunnen zelfs sneller geleverd worden.

Wie een Skoda bestelt, moet voor een SuperB tot mei wachten, voor een hybride tot juni, zegt Catherine Van Geel van Skoda.

Suzuki heeft momenteel nog geen elektrische wagens. “Onze Ignis en Swift met gewone verbrandingsmotoren zijn momenteel nog vrij snel uit stock leverbaar. Eenmaal de voorraad is uitgeput, zullen we nog enkel hybride wagens (12V SHVS) hebben. De Ignis hybrid zal leverbaar zijn vanaf april 2020. De Swift hybrid vanaf mei of juni 2020”, zegt Robbe Hemeleers van Suzuki.

“De S-Cross en Vitara met de gewone 1.4l benzine verbrandingsmotoren zijn uit stock leverbaar voor zover er nog voorraad strekt. De S-Cross hybrid is leverbaar vanaf eind januari maar enkel met manuele versnellingsbak. Dat geldt ook voor de Vitara hybrid.”

De Suzuki Jimmy, de betaalbare en populaire offroader van Suzuki, kan voorlopig niet meer besteld worden omdat de leveringstermijnen te lang zijn. Dat wil zeggen een jaar of langer.

Bij Merdedes liggen de leveringstermijnen ongeveer gelijk met de andere merken. “De GLE is wel een gigantisch succes. Daar kunnen de wachttijden iets uitlopen, zeker voor wie nog lang wacht om te bestellen. Gelukkig hebben we voldoende productieplaatsen gereserveerd in de fabriek”, zegt Bastien Van den Moortel.

De Mercedes GLE blijkt een topmodel te zijn Foto: Mercedes-Benz

Het langste wachten moet u op een elektrische Volvo XC40. “De productie in onze fabriek in Gent start pas in september. De leveringen zijn voorzien voor eind dit jaar, begin 2021”, zegt René Aerts van Volvo. Het orderboekje voor die populaire compacte SUV loopt al aardig vol.

De elektrische Volvo XC4 gaat pas in september in productie: levering eind dit jaar, begin volgend jaar Foto: Ivan Put

Dat is ook het geval voor de eerste elektrische Porsche. In eerste instantie was men van plan om zo’n 20.000 elektrische Taycans op jaarbasis te bouwen. Dat aantal is inmiddels al bijgesteld. Maar de wachttijden blijven erg lang. Wie hem nu bestelt, moet geluk hebben om er nog dit jaar te kunnen mee rijden.

Ook wie een motor heeft gekocht tijdens het Salon moet rekenen op een wachttijd van enkele weken tot maanden. “Wie nu bestelt, mag wel gerust zijn dat hij in de lente zal kunnen cruisen met zijn nieuwe motor”, klinkt het bij merken als Yamaha en Harley-Davidson.