Pro League wil Charleroi–Mechelen inhalen op 4 februari bij 0-0, Charleroi niet akkoord: “Wij gaan sowieso in beroep”

Laat het juridisch getouwtrek beginnen. Nadat Charleroi – KV Mechelen definitief werd stilgelegd in de 36ste minuut, verschilden beide clubs van mening over wat er nu moet gebeuren. De Pro League liet via Twitter weten dat de wedstrijd op 4 februari ging worden gespeeld, vanaf het begin. Maar dat contesteerde Charleroi al, vlak na de beslissing.

“Er wordt gezegd dat de wedstrijd op 4 februari zal worden gespeeld, maar daar gaan wij niet mee akkoord”, zei Pierre-Yves Hendrickx, administratief bestuurder bij Charleroi. “Wij spelen woensdag al tegen Club Brugge – nota bene ook een match die wij niet wilden uitstellen.” Algemeen manager Mehdi Bayat zei even voordien nochtans dat 4 februari geen probleem was.

Foto: BELGA

Charleroi: “Ze moeten respect tonen voor de clubs”

Het enige probleem dat die zag, was of de wedstrijd opnieuw vanaf 0-0 zou beginnen, of bij 1-0 voor Charleroi. “Volgens mij moet de Geschillencommissie Hoger Beroep beslissen op basis van het rapport van de scheidsrechter en de match delegate, maar ik zie geen enkele reden om vanaf 0-0 te herbeginnen.”

Ook Pierre-Yves Hendrickx wil niet vanaf 0-0 beginnen. “Zegt het reglement dat? De basis van het bondsreglement is dat je overal tegen in beroep kan gaan, dus wij zullen ook dat aanvechten. Dat is de basis van het bondsreglement in België: je kan overal tegen in beroep gaan. Of dat slecht is voor het imago van het Belgische voetbal? Ze moeten ook respect tonen voor de clubs. Wij hebben alles gedaan om te kunnen spelen: we zijn van truitjes veranderd, we hebben voor andere ballen gezorgd. Die van Mechelen wilden vanaf de 1-0 stoppen, elke minuut stonden ze bij de scheidsrechter. Iedereen, tot de politiecommissaris van Mechelen.”

KV Mechelen: “Reglement moet gevolgd worden”

Voor KV Mechelen komt het goed uit mocht de wedstrijd vanaf 0-0 herbeginnen, gezien de achterstand. “Dat klopt, maar dit scenario hebben we natuurlijk ook niet gewild”, reageerde Dennis Henderickx, medesportief directeur bij KV Mechelen. “Ik versta dat dit voor Charleroi niet prettig is, maar als er een reglement bestaat, moet dat gevolgd worden.”

Coach Wouter Vrancken bleef - voordat de beslissing werd genomen - nog aan de oppervlakte. “Charleroi zal er alles aan doen om zijn voorsprong te behouden. Rond de deur van de scheidsrechter werd er al veel gelobbyd. Maar reglementen zijn reglementen, het zou erg zijn mocht er hier onduidelijkheid over zijn.”

Arjen Swinkels (KV Mechelen): “Het was de juiste beslissing”

KV Mechelen-verdediger Arjan Swinkels heeft begrip voor de beslissing van de scheidsrechter Dierick: “Als de grensrechters de lijn niet meer kunnen zien en het moeilijk vinden om buitenspel te beoordelen, dan houdt het op. Als je in de stadionlichten keek, dan zag je wel dat er veel mist was. Ik vond het al bij al nog te doen, maar de scheidsrechter moet hierin de beslissing nemen. Als zij zeggen dat het niet meer te doen is, dan moet je je daarnaar schikken, anders krijg je gewoon spelbederf of worden er dingen niet gezien. Het was gewoon de juiste beslissing”, zegt de Nederlander.

Al had hij wel liever doorgespeeld. “Uiteraard, nu moeten we in de week nog eens naar hier komen. Na de onderbreking speelden we ook beter en konden we gelijk maken. We zullen wel zien of we nu vanaf 0-0 opnieuw moeten beginnen. We zullen wel zien, het is wat is.”

Bij de centrale verdediger kon er wel nog een grapje vanaf: “Heb je die geweldige actie van mij niet gezien dan door de mist? Die was ongekend!”

Arjen Swinkels. Foto: BELGA