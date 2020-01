Anderlecht-icoon Rob Rensenbrink op 72-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse voetballer Rob Rensenbrink is vrijdagavond overleden aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. Rensenbrink speelde in de jaren ‘60 en ‘70 bij Club Brugge en Anderlecht en groeide in die tijd uit tot een icoon van paars-wit én het Belgisch voetbal. Rensenbrink werd 72 jaar oud.

Rensenbrink begon zijn professionele carrière bij de Amsterdamse club DWS en kwam in 1969 over naar Club Brugge. In 1971 maakte hij vervolgens de overstap naar grote rivaal RSC Anderlecht, waar hij tot 1980 zou blijven. Hij sloot zijn carrière af met passages bij het Amerikaanse Portland Timbers en het Franse Toulouse FC. Bij Club Brugge scoorde hij in twee jaar 24 doelpunten, tijdens zijn negen seizoenen bij Anderlecht klokte hij af op 143 goals.

Foto: BELGA

’Het Slangenmens’ won met Anderlecht tweemaal de Belgische landstitel, viermaal de Beker van België, tweemaal de toenmalige Europacup II - ook wel bekend als de Beker voor Bekerwinnaars - en tweemaal de Europese Supercup.

Rensenbrink won in 1976 de Gouden Schoen, werd topschutter in België en werd ook verkozen tot Speler van het Jaar. In 2007 werd hij door een speciaal panel zelfs verkozen tot beste buitenlandse voetballer die ooit op de Belgische velden actief was.

Rensenbrink speelde in 1978 de finale van het WK met Oranje tegen Argentinië. Ook in 1974 speelde hij de WK-finale. Foto: BELGAIMAGE

De linksbuiten speelde in zijn carrière ook 46 wedstrijden voor het Nederlandse nationale voetbalelftal. Hij speelde met Oranje tweemaal de WK-finale, in 1974 en 1978. In de finale van 1978 tegen Argentinië raakte hij vlak voor affluiten de paal bij een 1-1 tussenstand. Beide finales werden verloren.

Rensenbrink leed al enkele jaren aan de spierziekte PSMA en overleed op vrijdag 24 januari 2020 aan de gevolgen daarvan. Hij werd 72 jaar oud.