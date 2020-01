Röntgenfoto toont welk risico passagiers lopen die voeten op het dashboard leggen

Je ziet het vaak op weg naar de kust. Terwijl manlief rijdt, zit de vrouw op de passagiersstoel met haar voeten op het dashboard. Of omgekeerd natuurlijk. De politie van Wales heeft nu een röntgenfoto de wereld ingestuurd om de risico’s te tonen.

Wanneer of waar het ongeval precies is gebeurd, wil de woordvoerder van de Dyfed-Powys Police niet zeggen. Omdat dat er volgens de hoofdcommissaris ook niets toe doet. “Wat we hier willen doen is mensen waarschuwen voor de gevaren. Misschien zal deze indrukwekkende en vooral ijzingwekkende röntgenfoto meer indruk maken dan wanneer we het voor de zoveelste keer zeggen”, klinkt het.

De röntgenfoto van een ongevalslachtoffer dat op het moment van de botsing met haar voeten op het dashboard lag, toont de zware inwendige verwondingen die het slachtoffer heeft opgelopen. Haar beide dijbenen zijn vlak tegen de heup volledig afgebroken. Zeer complexe en moeilijk te opereren fracturen.

De politie wil geen details geven over wie het slachtoffer is. Ze zeggen wel dat ze de zware crash overleefd heeft maar dat ze er wel een blijvend letsel aan over hield.

Ze roepen iedereen op om de benen gewoon op de grond te houden tijdens de autorit. Ze op het dashboard leggen is niet alleen levensgevaarlijk bij een ongeval, zoals de foto toont, het belet de chauffeur ook om zijn rechter achteruitkijkspiegel te gebruiken.