Marijke De Raes uit ‘Topdokters’ is militair spoedarts: “Als ze me vragen om naar Syrië te gaan, ben ik morgen weg”

Antwerpen -

“Ik kom pas nu in Topdokters omdat ik geen high end geneeskunde doe”, zegt Marijke De Raes (36). Maar zo bescheiden hoeft ze niet te zijn. De Raes werkt op de spoedafdeling van een Antwerps ziekenhuis en helpt als militair spoedarts mensen in conflictgebieden. “Daar werk ik in hachelijke omstandigheden. Er is niet veel dat me nog van mijn stuk brengt.”