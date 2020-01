Mist in Charleroi, VAR-problemen in de Ghelamco Arena, het heengaan van Rob Rensenbrink. Het is geen mooie voetbalavond, deze zaterdag. Maar goed dus dat er sportief nog een beetje genoten kon worden van Jonathan David, voortaan ook als spits belangrijk voor AA Gent.

In de categorie ‘personen met wie je niet op date wilt gaan’ presenteren we u… Giorgi Kvilitaita. Welgesteld, jong, in de fleur van zijn leven, maar momenteel niet te genieten. Vermoeden we toch. De Georgische ...