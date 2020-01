Arts die patiënten met coronavirus in Frankrijk opvolgt: “Er zullen nog gevallen volgen in Europa, maar kans op epidemie is klein”

In Frankrijk liggen nog altijd drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in quarantaine. Volgens de gerenommeerde Franse epidemioloog Daniel Lévy-Bruhl zullen er nog gevallen volgen in Europa en is het virus besmettelijker dan eerst gedacht. Toch verwacht hij hier geen hoge sterftecijfers als gevolg van het virus.

Dokter Lévy-Bruhl is hoofd van de afdeling luchtweginfecties en vaccinatie bij Public Health France en volgt voor de Franse overheid de patiënten die in Parijs en Bordeaux besmet zijn met het cornonavirus van dichtbij op.

Het hoofd van de Franse gezondheidsdienst, Jerome Salomon, zei zaterdag dat alle drie patiënten het “heel goed” maken.

De Franse arts zei zaterdagavond in een interview op de Franse televisie dat het virus besmettelijker is dan de medische wereld oorspronkelijk had gedacht. “China is ver van hier en dus lagen we er nog niet echt wakker van. Maar nu het ook bij ons is, beginnen mensen zich zorgen te maken. Dat is voor niets nodig”, zegt hij. Hij verwacht dat er nog gevallen zullen volgen in Europa, maar schat de kans op een Europese epidemie erg klein in.

Net als Marc Van Ranst zegt zijn Franse collega dat er dit jaar wellicht meer mensen gaan sterven aan een gewone griep dan aan het virus dat in China opdook.

LEES OOK. Mythes en waarheden over het coronavirus: moeten ook wij mondmaskertjes dragen en moeten we vaker onze handen wassen? (+)

“Er ontbreekt nog steeds veel informatie over het coronavirus om het effectieve dreigingsniveau te beoordelen.” Volgens Daniel Levy-Bruhl tonen nieuwe gegevens echter aan dat de ziekte die het virus veroorzaakt ernstig is, maar minder gevaarlijk dan het SARS-virus van 2002-2003.”

“Het virus verspreidt zich breder dan we dachten, dat is waar. Maar tegelijkertijd zal dit virus minder dodelijk zijn.”