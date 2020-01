Jonge Duitser doodde zes familieleden tijdens discussie over erfenis

Er raken stilaan meer details bekend over het bloedbad vrijdag in het Duitse Rot am See. De 26-jarige dader opende daar het vuur tijdens een familiebijeenkomst. Wellicht was er een discussie over een erfenis, zegt de politie.

Adrian S. (26) was een eenzaat. Hij studeerde nog maar zat in feite vooral op zijn kamer boven Gasthof Deutscher Kaiser om er computerspelletjes te spelen. Hij zat wel in een schietclub. Vandaar dat hij over een wapenvergunning beschikte voor het halfautomatische pistool waarmee hij vrijdag een bloedbad aanrichtte.

De 26-jarige Duitser schoot eerst zijn ouders dood. Zijn moeder Sylvia (56) was al jaren gescheiden van vader Klaus, uitbater van het Gasthof. Andere slachtoffers waren zijn oom (69) en tante (62), en zijn halfzus en -broer (beiden 36). De twee jongens van 12 en 14 jaar van de halfzus of -broer bleven ongedeerd. Ook de twee gewonden zijn familie.

De politie bevestigde dat de moeder en haar familie in de buurt van Offenberg en Freiburg, in het Zwarte Woud, woonden. Ze waren vrijdagochtend vertrokken om de begrafenis van Adrians oma, de moeder van zijn mama, bij te wonen in het Oosten van Duitsland. Onderweg hielden ze halt in het restaurant van de vader van de schutter. Daar hadden ze volgens de politie een familiebijeenkomst belegd. Om een discussie over een erfenis uit te praten.

Onderzoekers hebben schutter Adrian gisteren goed kunnen verhoren, zeggen ze. Toch blijft het gissen naar een echt motief voor het bloedbad. Want nog voor de erfenis ter sprake kwam, schoot hij iedereen dood.

Hij blijft is aangehouden op verdenking van zesvoudige moord en twee pogingen tot moord.

