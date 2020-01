Helft meer Belgen legt zorgvolmacht vast: “Als je het zelf niet doet, duidt rechter iemand aan om je vermogen te beheren”

Het afgelopen jaar koos bijna de helft meer Belgen voor een zorgvolmacht dan in 2018. Een sterke stijging, en toch beseffen velen nog niet dat zo’n volmacht noodzakelijk is als ze willen vermijden dat een rechter een bewindvoerder aanstelt die hun vermogen beheert als ze dat zelf niet meer kunnen. “Elke dag registreren 150 mensen zo’n volmacht”, zeggen notarissen. “Het zijn vooral ouderen. Bijna niemand die onze uitleg hoort, zegt nee.”

Sinds de zorgvolmacht in 2014 het leven werd geroepen, wordt de mogelijkheid almaar populairder. Bijna 55.000 Belgen hebben in 2019 zo’n regeling getroffen en dat is 48 procent meer dan het jaar daarvoor ...