Matz Sels wint met Straatsburg van Monaco

Straatsburg, met Matz Sels in doel, heeft zaterdag op de 21e speeldag in de Ligue 1 met 1-3 gewonnen van AS Monaco.

In de eerste helft bracht Ajourque (40.) de uitploeg op voorsprong. In de tweede helft verdubbelde Thomasson (66.) de score. Voormalig KV Kortrijk- en AA Gent-verdediger Stefan Mitrovic (74.) kopte de 0-3 op het bord. In de slotminuten maakte Jovetic (86.) de eerredder voor de thuisploeg.

In de stand doen Sels en co. een goede zaak. Straatsburg klimt naar een voorlopige zevende plaats met 30 punten. AS Monaco (29 ptn) zakt weg naar de twaalfde plaats.