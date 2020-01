“Verspreiding van coronavirus versnelt”

Even werd gevreesd dat het coronavirus ook ons land had bereikt. Vrijdagavond werd in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis een patiënt in isolement geplaatst nadat die zich had aangemeld met de symptomen van het coronavirus. “Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts”, klonk het bij het ziekenhuis.

Om wie het ging en waarom die persoon als risicopatiënt werd beschouwd, wilde het ziekenhuis niet kwijt. Waarschijnlijk was er een link met China. Uiteindelijk bleek na onderzoek van de bloedstalen dat het om vals alarm ging. Zaterdagmiddag bevestigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dat het om gewone griep ging. “De situatie is meteen uitgeklaard. Dat toont dat onze procedures zeer goed werken.”

56 miljoen mensen vast

In China, waar de virale longziekte intussen aan 42 mensen het leven heeft gekost en 1.372 mensen zijn besmet, heeft president Xi Jinping de communistische partij (CP) samengeroepen voor een crisisbijeenkomst. Volgens de staatstelevisie zei de president er dat het land voor “een ernstige situatie” staat. “Het leven is van het hoogste belang”, zei Xi. “Het is onze verantwoordelijkheid de epidemie in te dammen en te controleren.” Hij vroeg alle niveaus van de partij en de regering om de hoogste prioriteit te geven aan de strijd tegen het virus.

Een inwoonster van Wuhan slaat aan het hamsteren met twee winkelkarretjes. EPA-EFE

Nieuwe maatregelen dringen zich op. Alle georganiseerde reizen in binnen- en buitenland worden door de regering verboden. Chinese reisbureaus mogen daarom vanaf maandag geen groepsreizen of hotelreservaties meer verkopen. Het gebied dat in quarantaine is geplaatst, is nog beduidend uitgebreid. In de provincie Hubei, waarvan Wuhan – het epicentrum van het virus – de hoofdstad is, zijn al 56 miljoen mensen van de buitenwereld afgesloten. Openbaar vervoer naar het gebied is stopgezet en afritten van snelwegen zijn afgesloten.

Ook buiten het quarantainegebied heeft het virus gevolgen: deze straat in Beijing is bijna helemaal verlaten omdat het Chinees Nieuwjaar niet mag worden gevierd. EPA-EFE

Xi Jinping Chinees president “Het leven is van het hoogste belang. Het is onze verantwoordelijkheid de epidemie in te dammen en te controleren”

Buitenlandse Zaken heeft intussen bevestigd dat drie Belgen vastzitten in de provincie Hubei. Vrijdag was nog sprake van een twaalftal, maar nu blijkt dat de meesten van hen daar niet aanwezig zijn. De drie Belgen kunnen niets anders doen dan ter plaatse afwachten. Verschillende landen zouden plannen hebben om hun burgers weg te halen uit Wuhan, maar officieel is dat nog niet. Buitenlandse Zaken wacht daarvoor een Europees initiatief af. Komt dat er, dan zullen ook de Belgen de stad kunnen verlaten.

Europese gevallen verwacht

Een vrouw draagt een mondmasker voor de Eiffeltoren in Parijs. In Europa zijn voorlopig alleen in Frankrijk drie besmettingen gemeld. REUTERS

Los van Frankrijk zijn er voorlopig geen meldingen van andere besmettingen in Europa. Al liet het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) wel weten dat het “waarschijnlijk” is dat in Europa nog meer gevallen zullen opduiken. “Op dit moment is het waarschijnlijk dat er meer geïmporteerde gevallen in Europa zullen zijn.”

In het Verenigd Koninkrijk willen de gezondheidsdiensten dringend 2.000 vliegtuigpassagiers controleren die onlangs vanuit Wuhan naar het land zijn gereisd.

Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides heeft maandag een vergadering met gezondheidsexperts van de lidstaten belegd. “We staan klaar om op te treden en meer te doen indien noodzakelijk”, deelde ze mee op Twitter.