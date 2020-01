Antwerp toont interesse in Iraanse doelman Alireza Beiranvand, die niet naar Genk trekt

De Iraanse doelman Alireza Beiranvand (27) was in beeld bij Racing Genk, maar dat bleek een ingewikkeld dossier. Toch komt hij mogelijk wel nog naar België, want er is nog een andere Belgische gegadigde. Ook Antwerp toont interesse in Beiranvand, die in eigen land bij Persepolis speelt.

Volgens Iraanse bronnen heeft hij een voorstel op zak voor drie seizoenen. In principe zou Sinan Bolat (31) op de Bosuil een nieuw contract voor twee jaar gaan tekenen, maar wat de Turkse Belg betreft is er nog altijd geen definitief akkoord, wat dus nog altijd ruimte laat voor een nieuwe eerste doelman. Sowieso zal er qua keepers wel wat veranderen bij Antwerp, want de Kroaat Davor Matijas (20) is al op komst als optie op de toekomst.