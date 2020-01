Open VLD “verenigd” na moeilijk jaar in Gent: “Wíj zijn de grootste. En we zullen onze stempel drukken”

“We hebben een moeilijke start gekend. Dat weet iedereen. Maar we zullen de komende vijf jaar tonen dat wij de drijvende kracht zijn in Gent.” Open VLD wil het gekibbel achterwege laten en zich volledig laten gelden als grootste partij van Gent. “En de oppositie mag gerust wat snediger”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Ze is soms te passief.”

De Gentenaar schuimt deze maand de politieke nieuwjaarsrecepties in Gent af. Na één jaar onder burgemeester Mathias De Clercq peilen we de temperatuur. Zaterdag was het de beurt aan Open VLD, in het Gildenhuis ...