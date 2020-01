Diksmuide - In de nacht van zaterdag op zondag vond omstreeks 2 uur een zwaar ongeval plaats in de Beerststraat in Diksmuide.

Een auto raakte van de weg, knalde tegen een boom en kwam in de gracht terecht. De brandweer van zone Westhoek kwam ter plaats om de geknelde bestuurder te bevrijden. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, de ernst van zijn verwondingen is nog niet duidelijk. De wagen is zwaar beschadigd en moest getakeld worden.