Tante van Kim Jong-un duikt zes jaar na haar “dood” weer op naast Noord-Koreaanse dictator

Kim Kyong-hui is voor het eerst in zes jaar weer in het openbaar gezien. De tante van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zat bij hem in de buurt tijdens een concert voor het Chinees nieuwjaar.

In 2013 verdween tante Kim grotendeels uit beeld, nadat haar man Jang Song-thaek werd geëxecuteerd door Kim. Samen met Jang vormde Kim een belangrijk en machtig koppel in Noord-Korea. Jang stond tot het aantreden van Kim Jong-un in 2011 bekend als de nummer twee van het land.

Ook van Kim werd lange tijd gedacht dat ze was overleden. Nu blijkt dat ze nog leeft en afgaande op de plek waar ze zat, lijkt ze weer een belangrijke rol in het entourage van Kim Jong-un te hebben gekregen. Het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA noemde Kim als tweede. KCNA meldt de aanwezigen meestal op basis van hun status.