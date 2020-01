Nieuwkomers Lizzo, Billie Eilish en Lil Nas X grootste kanshebbers voor Grammy’s

Op de 62ste editie van de Grammy Awards zijn het vooral nieuwkomers die hun slag kunnen slaan. Grote favorieten zijn Lizzo (met 8 nominaties) en Billie Eilish en Lil Nas X (elk 6 nominaties). Ook de Belgische broertjes Dewaele van Soulwax maken kans op een Grammy Award. De ceremonie voor de uitreiking van de internationale muziekprijzen gaat zondag om 20 uur lokale tijd van start.

Rapster/zangeres Lizzo is veruit de meest populaire artiest op de aanstaande Grammy’s met 8 nominaties. Haar ‘Truth hurts’ werd genomineerd voor nummer van het jaar en plaat van het jaar.

Tweede grootste kanshebber is de 18-jarige popzangeres Billie Eilish, beter bekend van ‘Bad Guy’. Ze is de jongste artiest die werd genomineerd in de vier meest prestigieuze categorieën: beste plaat, beste album en nummer van het jaar, en beste nieuwe artiest. Ook Eilish’ broer, Finneas, die samen met Billie haar liedjes schrijft en produceert, komt zo op vijf nominaties uit. Ook rapper Lil Nas X, die furore maakte met het country-rapnummer ‘Old town road’, is genomineerd in zes categorieën.

Popzangeres Ariana Grande en R&B-zangeres (H.E.R.) scoorden elk vijf nominaties, Beyoncé en singer-songwriter Bon Iver haalden er elk vier binnen. Dat is opmerkelijk voor Beyoncé, aangezien ze dit jaar geen album uitbracht. De nominaties heeft ze te danken aan ‘Homecoming’, de Netflix-documentaire over haar Coachellaconcert, en de soundtrack van ‘The Lion King’.

Ook Belgen maken kans op een Grammy, namelijk de broers David en Stephen Dewaele, in de categorie voor beste remix voor hun Soulwax-remix van het nummer ‘Work it’ van Marie Davidson.

De ceremonie van de 62ste Grammy Awards zal worden gepresenteerd door zangeres Alicia Keys. Er zullen optredens plaatsvinden van onder meer Aerosmith, Billie Eilish, Ariana Grande en Tyler, The Creator.