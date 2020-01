Nieuwe herdenkingsmunt voor Brexit vrijgegeven (en ditmaal met juiste datum)

De Britse regering heeft zondag een nieuwe reeks munten van 50 pence ter herdenking van de Brexit voorgesteld - dit keer met de correcte datum. De instantie die de munten slaat in het Verenigd Koninkrijk moest een miljoen stuks van de munt ter herinnering aan de historische dag laten hersmelten omdat ze de datum van 31 oktober droegen.

“De Europese Unie verlaten is een keerpunt in onze geschiedenis, en deze munt markeert het begin van dit nieuwe hoofdstuk”, verklaart Britse minister van Financiën Sajid Javid in een mededeling.

Op de munten staat de Brexit-datum 31 januari; ze krijgen ook het opschrift ‘Peace, prosperity and friendship with all nations’ (‘Vrede, voorspoed en vriendschap met alle naties’).