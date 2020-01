Israël voert luchtaanvallen uit na lancering van brandbommen vanop Gazastrook

Het Israëlische leger heeft zaterdagavond luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van Hamas in de Gazastrook. Daarmee reageert het op brandbommen die de Palestijnen op Israël hebben afgevuurd, laat het leger weten.

“Gevechtsvliegtuigen hebben verschillende doelen van de terroristische organisatie Hamas geraakt in het zuiden van de Gazastrook”, klinkt het in een mededeling van het Israëlisch leger. Een van de doelwitten was een wapenfabriek. Volgens het leger reageerde het daarmee op een Palestijnse aanval met brandbommen.

De voorbije dagen laaide het geweld in de Gazastrook opnieuw op. Zo schoten Israëlische soldaten dinsdag drie Palestijnen dood die volgens het leger tot aan het grenshek in het zuiden van het Palestijnse gebied waren gekomen en een explosief naar soldaten hadden gegooid.

Gaza staat onder controle van de radicale islamistische beweging Hamas waarmee Israël sinds 2008 al drie oorlogen heeft gevoerd.