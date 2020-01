“Het coronavirus grijpt sneller om zich heen dan verwacht”: dodental in China opgelopen naar 56, ook eerste besmetting in Canada

Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen naar 56. Er zijn ook 323 nieuwe gevallen bijgekomen, waaronder een eerste zieke in Canada. In totaal zijn wereldwijd nu ongeveer 1.600 mensen besmet.

De meeste doden als gevolg van het virus vielen sinds het begin van de epidemie in de provincie Hubei: daar kwamen 54 mensen om het leven. In de stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak, worden noodziekenhuizen gebouwd en worden honderden extra medische specialisten ingezet.

De eerste twee doden buiten Hubei vielen in de aangrenzende provincie Henan, en in Shanghai. Dat is met ruim 24 miljoen inwoners de grootste stad van China, en ligt op ruim 1.000 kilometer van Hubei. Zeker 40 mensen in de stad hebben het virus opgelopen.

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde zaterdag nog dat het virus “sneller om zich heen grijpt” dan eerder werd aangenomen. Volgens de Chinese televisie wordt er alles aan gedaan om middelen en experts in ziekenhuizen te krijgen om het virus aan te pakken.

LEES OOK. Mythes en waarheden over het coronavirus: moeten ook wij mondmaskertjes dragen en moeten we vaker onze handen wassen? (+)

Foto: ISOPIX

China ‘in lockdown’, VS halen landgenoten terug

Intussen grijpen steeds meer Chinese steden fors in om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zo laat de stad Shantou vanaf maandag geen auto’s, schepen of mensen meer toe, en rijden er vanaf zondagmiddag geen bussen, taxi’s en veerponten meer. Ook in de steden Tianjin en Xian wordt alle lokale en regionale busverkeer stilgelegd. En in Hongkong sluiten vanaf zondag twee pretparken de deuren.

De Belgische overheid heeft momenteel weet van slechts drie Belgen die verblijven in de getroffen regio. Er zijn voorlopig geen plannen voor een evacuatie. Buitenlandse Zaken paste vrijdag wel het reisadvies voor China aan. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden afgeraden, in de rest van China kan wel veilig gereisd worden, klinkt het.

De Verenigde Staten beslisten zaterdag dan weer wel om alle Amerikanen in Wuhan te evacueren. Het land heeft een consulaat in de stad, alle personeel wordt “zo snel als mogelijk” met een chartervlucht teruggehaald naar de Verenigde Staten.

LEES OOK. China breidt quarantaine uit na nieuwe dode door coronavirus: nu al 43 miljoen mensen afgesloten

Foto: AFP

Eerste geval in Canada

Ook buiten China grijpt het virus om zich heen: nu is ook het eerste geval in Canada officieel vastgesteld. Het gaat om een 50-jarige man uit Toronto, die onlangs is teruggekeerd uit Wuhan. “De toestand van de man is stabiel, hij ligt in het ziekenhuis”, aldus de overheid in de verklaring. Volgens één van zijn artsen worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen, en is men nog bezig vast te stellen met hoeveel mensen de patiënt contact heeft gehad.

Foto: AP

In België was vrijdagavond even vrees voor een eerste besmetting, maar dat bleek vals alarm. Op de luchthaven van Zaventem is men alert, maar er worden geen bijkomende maatregelen genomen. Vandaag komt één vlucht vanuit China aan, een andere vertrekt gewoon zoals gepland.

“Op een luchthaven gelden elke dag zeer strenge procedures”, benadrukt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid op Radio 1. “Als er een zieke passagier aan boord is van een vliegtuig, dan meldt de crew dit aan de luchthaven nog voor het toestel aan de grond staat, en dan komt er een medisch team ter plaatse dat de nodige maatregelen neemt.”

Het coronavirus heeft zich intussen over de hele wereld verspreid. Ongeveer 1.600 mensen raakten al besmet: naast China is het virus ook in Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië, Thailand, Taiwan, Maleisië, Japan en Zuid-Korea opgedoken.

LEES OOK. Na eerste ‘valse’ melding van coronavirus in ons land: wat is kans dat het hier echt toeslaat en hoe goed zijn we voorbereid?