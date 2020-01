Anderlecht-watcher Jürgen Geril ging twee keer thuis op bezoek bij Robbie Rensenbrink: samen op de sofa met een wereldvoetballer

Zelf zag ik Robbie Rensenbrink nooit live voetballen. Zijn weergaloze dribbels en zijn goals in Europese finales ken ik slechts van op tv, alsook zijn nog legendarischere bal op de paal in de WK-finale van 1978. Maar ik zat wel twee keer bij hem thuis in de sofa. Uit alle anekdotes en verhalen bleek toen hoe groots de Slangenmens was.