Automobilisten dwingen stomdronken bestuurster aan de kant op Nederlandse snelweg

De Nederlandse politie heeft zaterdag een stomdronken bestuurster opgepakt die bijna zeven keer meer had gedronken dan toegestaan. De 53-jarige vrouw werd door andere weggebruikers al rijdend naar de vluchtstrook begeleid en tot stoppen gedwongen.

Automobilisten zagen de vrouw zaterdagmiddag gevaarlijk over meerdere rijvakken op de snelweg A16 nabij Dordrecht slingeren. Ze besloten in te grijpen en de auto richting de vluchtstrook te dwingen om haar te stoppen. Opgeroepen politieagenten haalden de vrouw vervolgens van de weg.

De vrouw uit Rijsbergen, vlakbij de Belgische grens, was zo onder invloed dat ze geen verklaring kon afleggen. Volgens de politie had ze 3,9 promille alcohol in haar bloed, de grens ligt in Nederland op maximaal 0,5 promille.

De vrouw moest haar rijbewijs inleveren. Een rechter moet nog beslissen over haar straf, maar de officier van justitie eiste meteen 22 maanden rijverbod en een werkstraf van honderd uur.