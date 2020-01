Vlucht uit China op Brussels Airport geland: “Geen extra veiligheidsmaatregelen”

Zondagochtend is op Brusselse Airport een vlucht uit China geland, maar voorlopig worden daar geen extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De vlucht van Beijing naar ons land landde zondagochtend vroeg op Brussels Airport. Toch werden geen speciale veiligheidsmaatregelen genomen als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Zo worden de passagiers bijvoorbeeld niet afgeleid naar een andere uitgang dan de andere aankomende passagiers nemen.

“De veiligheidsmaatregelen op onze luchthaven zijn altijd al zeer streng. Als er een passagier ziek is aan boord, meldt de crew dit onmiddellijk en staat bij aankomst in ons land een medisch team klaar. We blijven uiteraard zeer waakzaam”, zegt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid.

In Frankrijk worden wel speciale maatregelen genomen op luchthavens. Dat komt onder meer omdat er rechtstreekse vluchten zijn tussen Wuhan in China en Parijs en Orléans.