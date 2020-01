Instagram-model oogst lof omdat ze kilo’s ... bijkomt

Een Iers Instagram-model oogst lof op het internet omdat ze haar obsessie met een mager lijf overboord gooide, en op twee jaar 13 kilogram bijkwam. “Een fantastisch rolmodel voor jonge meisjes”, krijgt de vrouw nu lof.

Ashley Kehoe, een Instagram-model uit de Ierse hoofdstad Dublin, zag er lange tijd schrikbarend mager uit op sommige foto’s. Een gevolg van stress en een ronduit ongezonde levensstijl, bekent ze nu. “Ik voelde me niet altijd goed in die periode, maar ik vond het leuk om magerder en magerder te worden. Maar ik was mijn eigen ergste vijand! Ik dacht dat ik nog meer gewicht moest verliezen om er beter uit te zien.”

Dus kwam ze de afgelopen twee jaar 13 kilogram bij. En is ze naar eigen zeggen gelukkiger. “Ik voel me beter en gezonder, en dat is het belangrijkste.” Dus geeft ze andere vrouwen die haar slechte voorbeeld volgden goede raad: “Het maakt niet uit welk maatje je draagt, dat maakt je geen beter mens. Je bent WAARDIG!”

Kehoe krijgt ook steun en lof van 91.000 volgers op Instagram. “Dit is waarom ik je volg: je berichten over een positieve kijk op je lichaam, en je eerlijkheid over je gevecht met je gewicht”, schrijft iemand. “Een fantastisch rolmodel voor jonge meisjes”, noemt een ander haar dan weer.