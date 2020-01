Vooral stakende cipiers in Leuven-Centraal

Leuven - Ook zondag voeren de cipiers acties tegen de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Vooral in Leuven-Centraal kwamen cipiers niet opdagen, maar ook in de gevangenissen van Gent, Merksplas en Sint-Gillis was dat het geval.

De vakbonden zijn woensdagavond gestart met stakingsacties in de penitentiaire instellingen. Ze zijn misnoegd over de invoering van een minimale dienstverlening bij stakingen. Overleg over de invulling daarvan met minister van Justitie Koen Geens leverde geen overeenstemming op. Volgens de vakbonden wil Geens de minimale dienstverlening te ruim invullen.

Zondagochtend bleek dat in Leuven-Centraal maar 23,53 procent van de normale bezetting van cipiers aan het werk is gegaan, in Sint-Gillis was dat 61,54 procent. In de Gentse gevangenis werkt 83,33 procent van het personeel, in Merksplas 88,89 procent.