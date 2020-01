Liverpoolfans verdwalen in Gent en missen belangrijke match, maar dit cadeau maakt alles goed

Gent - AA Gent heeft gratis voetbaltickets gegeven aan ... twee Liverpoolfans uit Londen. Het duo strandde eerder dit jaar in Gent en miste zo een belangrijke wedstrijd van hun favoriete ploeg.

Met 4 - 1 maakte AA Gent er zaterdag een feestje van tegen RC Genk in de Ghelamco Arena. In het publiek zaten twee speciale supporters: Liverpoolfan Rob Hill en diens vriend Lee. Zij mochten op kosten van de club naar de Buffalo’s komen kijken. Dat kwam zo. In oktober vorig jaar reisde het duo naar België voor de match Genk-Liverpool, maar strandde verkeerdelijk in Gent. Pas een half uur voor de wedstrijd beseften ze dat ze in de verkeerde stad waren beland. Ze bekeken de wedstrijd dan maar in de Irish Pub, op televisie.

AA Gent pikte het verhaal op en nodigde de onfortuinlijke vrienden meteen uit voor een wedstrijd als VIP-gasten. Het voorbije weekend is dat er dus eindelijk van gekomen, ironie o ironie voor de match van AA Gent tegen KRC Genk. Nu hopen dat het duo veilig is thuisgeraakt...