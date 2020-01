Brits koningshuis maakt noodplan voor snelle terugkeer van “kwetsbare” Harry en Meghan naar Verenigd Koninkrijk

Aan de top van het Britse koningshuis wordt dezer dagen een noodplan opgesteld voor een versnelde terugkeer van prins Harry, zijn echtgenote Meghan Markle, en hun zoontje Archie naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de gezaghebbende Britse krant ‘The Times’. Volgens de krant vrezen prins Charles en prins William dat een “kwetsbare” Harry en Meghan door de tabloidpers snel gedwongen zullen worden om hun nieuwe thuishaven in Canada te verlaten.

Vorige week sloot Buckingham Palace een historische deal met het koppel over een verhuis naar Vancouver Island, in het uiterste westen van Canada. In ruil voor hun vrijheid gaven Harry en Meghan hun koninklijke titels en dotatie op. Maar volgens bronnen in het koningshuis staat het koppel onder zware druk door de hevige media-aandacht, en maken familieleden en personeel zich zorgen over het effect dat de breuk op Harry en Meghan heeft.

Zo liet prins Harry vorige week weten dat hij teleurgesteld was dat hij door de deal ook zijn militaire titels moest opgeven, en werd Meghan nietsvermoedend gefotografeerd door paparazzi tijdens een wandeling met baby Archie. Door de verhuis naar Canada, dat minder strenge regels heeft over het fotograferen van leden van de koninklijke familie, en de breuk met het koningshuis, waardoor ze door de tabloidpers nu behandeld worden als ‘gewone beroemdheden’, zal de druk op het koppel ongetwijfeld stijgen.

De woning van Harry en Meghan in het Canadese North Saanich. Foto: AFP

Hevige media-aandacht

Leden van het hof vrezen dat de verhevigde media-aandacht een zware tol zullen eisen. Bronnen dicht bij het koningshuis melden dat prins Charles en prins William, de vader en broer van Harry, daarom “de hand hebben uitgestoken” naar Harry en Meghan. “Men heeft hen gezegd dat er altijd liefde en affectie voor hen ‘on standby’ staat”, aldus een bron. Charles en William zouden hen gezegd hebben dat ze altijd voltijds mochten terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk als ze dat zouden wensen, ook zonder hun officiële verplichtingen daarom opnieuw te moeten opnemen.

“Het paleis maakt zich grote zorgen, want ze zijn erg kwetsbaar buiten de familie”, aldus een bron van ‘The Times’. “Je ziet hoe de situatie daar de afgelopen dagen al uit de hand is gelopen. Iedereen is het erover eens dat het koppel fragiel is.” Daarom wordt nu een noodplan opgesteld voor het geval Harry en Meghan van mening veranderen en vragen om terug te keren. Ze zouden in dat geval hun koninklijke verplichtingen niet terug moeten opnemen, maar zouden “een periode van rehabilitatie en recuperatie kunnen inlassen”, aldus een bron.

De media kamperen dezer dagen zo goed als permanent in de buurt van Vancouver Island. Foto: AFP

Terug naar Frogmore Cottage?

Door de deal die ze vorige week sloten, behielden Harry en Meghan hun huis Frogmore Cottage als Britse uitvalsbasis. Ze moesten wel 2,8 miljoen euro belastinggeld terugbetalen die gebruikt was voor de renovatie van hun stulpje. In het plan dat momenteel voorligt, zouden Harry en Meghan daar terug permanent kunnen gaan wonen, omdat het koningshuis hen daar (op het koninklijke domein van Windsor) het makkelijkste kan beschermen tegen media-aandacht. Al worden er ook andere opties bestuurd. “Ze zouden ook in Sandringham (de woonst van prins Charles in Wales, nvdr.) opgevangen kunnen worden”, klinkt het.

Toch klinken er ook andere geluiden. Volgens sommige bronnen zou met name Meghan willen vasthouden aan een bestaan los van het Britse koningshuis. Ze zou haar leven als prinses aan vriendinnen als “verpletterend” omschreven hebben, en haar plan om de Britse nationaliteit aan te vragen hebben laten varen. Prins Charles en prins William zouden dan ook vooral hun band met Harry willen herstellen. “Ze bellen hem constant, proberen de hand naar hem uit te reiken”, aldus een bron.