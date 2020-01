Tientallen jongeren op de vuist in Londerzeel, videobeelden veroorzaken ophef

Londerzeel - In het Vlaams-Brabantse Londerzeel is ophef ontstaan nadat beelden zijn opgedoken van tientallen jongeren die met elkaar op de vuist gaan. Er worden rake klappen uitgedeeld en in een paar shots zijn zelfs bloedvlekken op de grond te zien. Burgemeester en politie beloven streng op te treden.

Op de Facebookpagina ‘Ge zet va Lonnesiel as...’ worden de beelden gretig gedeeld en zijn de commentaren van de Londerzelenaren niet van de poes. De feiten dateren van vrijdagnamiddag, rond 16.30 uur, bevestigt burgemeester Conny Moons (LWD). “Naar verluidt gaat om het groepen uit twee verschillende scholen. Tussen een aantal van de betrokken jongeren heerst een vete en die besloten ze blijkbaar na schooltijd uit te vechten op de parking vlak bij de bibliotheek en Colruyt.”

Het is nog niet duidelijk of er gewonden vielen en of er al een officiële klacht is ingediend, maar Moons belooft in elk geval streng op te treden. “Dit soort gedrag is ontoelaatbaar en wordt op ons grondgebied niet getolereerd. Ik heb afgelopen weekend al contact gehad met de korpschef en maandagmorgen is mijn eerste afspraak met de lokale politie. Samen zullen we zien hoe we hier zo kordaat mogelijk tegen kunnen optreden.”

In de zomerperiode was er ook sprake van vandalenstreken en andere overlast door jongeren in de gemeente, maar daar zou het om andere betrokkenen gaan. “Dat probleem is ondertussen trouwens onder controle”, aldus Moons.