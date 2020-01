Chinese overheid censureert geruchten over veel grotere uitbraak coronavirus, zelfs staatsmedia kritisch over aanpak epidemie

De druk stijgt in China: de stemmen van steeds meer critici klinken steeds luider, als zou de overheid te laat en te traag hebben ingegrepen in de strijd tegen het coronavirus, dat intussen al 56 levens eiste. Vanuit Wuhan, het epicentrum van de epidemie, komen ook steeds meer wanhopige geluiden over ontoereikende maatregelen en tekorten aan hoogstnoodzakelijk materiaal. Intussen lijkt de Chinese overheid echter meer bekommerd om censuur op (onbevestigde) geruchten als zou de uitbraak veel groter zijn dan de 1.975 patiënten die momenteel officieel besmet zijn. Een aanpak die zelfs de traditioneel weinig kritische staatsmedia niet langer slikken.