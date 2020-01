Boom -

De wijk Noeveren in Boom kampt met overlast door ratten. Eén buurtbewoner ziet de ratten als zijn vrienden. Hij geeft de dieren dan ook eten, maar daardoor is de situatie in de wijk compleet onleefbaar geworden. Er zijn al heel wat pogingen ondernomen om de problemen onder controle te krijgen, maar de man blijft volharden in de boosheid. Het Boomse gemeentebestuur gaat nu grotere juridische middelen inzetten, al wil het daarover voorlopig nog niet in detail treden.