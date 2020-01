Zestienjarige jongeman in levensgevaar na aanrijding in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - In de Brusselse gemeente Anderlecht is zaterdagavond een zestienjarige jongeman aangereden terwijl hij de straat overstak. De jongen werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond omstreeks 19.00 uur in de Blijdschapstraat in Anderlecht, waar de jongeman met zijn vriendin en een hond aan het wandelen was. Om een nog onduidelijke reden stak de jongeman plots tussen enkele geparkeerde wagens de straat over, waarop hij werd aangereden door een personenwagen. De jongen raakte daarbij zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de personenwagen, een 20-jarige man, bleef ter plaatse en legde een alcoholtest af, die negatief bleek. Het Brusselse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse en liet verschillende getuigen verhoren.