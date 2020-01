Coronavirus lijkt op griep en dat is slecht nieuws

Het coronavirus dat in China al zo’n 2.000 mensen heeft besmet, wordt door dragers doorgegeven voordat er symptomen optreden. Dat heeft directeur Ma Xiaowei van de Nationale Gezondheidscommissie zondag in Peking bevestigd. Dat maakt de ziekte moeilijker in te dijken.

De kortst vastgestelde incubatieperiode bij het coronavirus was nauwelijks een dag, de langste veertien dagen. Tijdens die periode zijn de patiënten reeds geïnfecteerd, hoewel ze geen symptomen vertonen. Daarmee onderscheidt het nieuwe coronavirus zich van het verwante virus dat in 2002-2003 tot de Sars-pandemie heeft geleid.

Bij Sars, en bijvoorbeeld ook bij Ebola, kunnen mensen de ziekte alleen doorgeven als ze zelf symptonen vertonen. Dat soort uitbraken is relatief makkelijk in te dammen, door zieke mensen te identificeren, te isoleren en iedereen te monitoren die met hen in contact is gekomen.

Het coronavirus kan op dat vlak vergeleken worden met de griep. Zo’n virus wordt al doorgegeven voordat patiënten merken dat ze ziek zijn. Dat soort ‘symptoomloze verspreiders’ tegenhouden, maakt de opdracht voor de Chinese autoriteiten veel moeilijker. Bovendien is het mogelijk dat de patiënten die werden gevonden in andere landen, het virus daar voordien al doorgegeven hebben.

“Aantal infecties neemt mogelijk nog toe”

Dat erkende ook directeur Ma Xiaowei van de Nationale Gezondheidscommissie zondag. Ma waarschuwde dat de capaciteit van het virus om zich van mens tot mens te verspreiden toeneemt en dat de epidemiologische situatie in een ernstiger en complexer stadium is terechtgekomen. “Het virus is van wilde dieren naar mensen overgedragen en het begon zich aan te passen aan het menselijk lichaam, en dan schakelde het over naar een stadium waarin het zich van mens tot mens verspreidde”, aldus de gezondeidsspecialist.

Peking erkend dus ook de mogelijkheid dat het aantal gevallen van infectie nog zal toenemen gezien de risico’s van de mutaties van het nieuwe virus nog onduidelijk zijn. De verspreiding indijken kan volgens de Chinese regering als de aangekondigde maatregelen wel degelijk worden geïmplementeerd.