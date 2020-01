Buitenlandse bestuurder met glas teveel op moet 1.260 euro betalen in Leuven

Leuven - Een buitenlandse bestuurder die een glas teveel op had, heeft zaterdagnacht in Leuven meteen een boete van 1.260 euro moeten betalen. Het rijbewijs van de man werd ook voor 15 dagen ingetrokken. Dat meldt de Leuvense lokale politie zondag.

Verschillende ploegen van de Leuvense verkeerspolitie hielden zaterdagnacht korte verkeerscontroles op een tiental plaatsen doorheen de stad. Dat was onder meer het geval op grote invalswegen zoals de Naamsesteenweg en de Aarschotsesteenweg, op de Leuvense ring, maar ook op kleinere wegen zoals de Groenstraat, de Ridderstraat en de Platte-Lostraat werden automobilisten uit het verkeer gehaald en aan een alcohol- en drugstest onderworpen.

In totaal moesten 197 bestuurders een test afleggen, van wie er zes te veel hadden gedronken. Er werd ook één bestuurder betrapt die onder invloed van drugs achter het stuur zat. De bromfiets van een bestuurder die rondreed zonder verzekering werd in beslag genomen. Tenslotte werden ook nog 13 wagens geverbaliseerd die foutief en hinderlijk geparkeerd stonden.

Zaterdagavond moest een 59-jarige bestuurder uit Oud-Heverlee al zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren nadat hij in de Albert Dejonghestraat in aanrijding was gekomen met een ander voertuig en te veel gedronken bleek te hebben. Niemand raakte bij de aanrijding gewond.

Vrijdagnamiddag kort voor 16.00 uur raakte een 53-jarige Leuvenaar gewond toen hij in de Parijsstraat in dronken toestand tegen een fietser was aangelopen en ten val kwam. De minderjarige bestuurster van de fiets kon zich rechthouden en bleef ongedeerd. De vijftiger legde een positieve ademtest af. Een getuige bevestigde dat hij al zwalpend tegen de fietsster was aangelopen. De man werd naar het UZ Gasthuisberg gebracht en hield aan het voorval een ontwrichte knie over.