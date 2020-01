Geens pleit voor aanpassing euthanasiewet

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pleitte in een debat De Zevende Dag voor een “evaluatie” en eventuele aanpassing van de euthanasiewet naar aanleiding van de assisenzaak rond de dood van Tine Nys. “Dit is naar mijn weten de eerste keer dat euthanasie voor de strafrechter komt. Als de aanklacht tegen de artsen gifmoord is, dan zit er een gaatje in de wet en dan moeten we daar iets aan doen.”