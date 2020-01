Bij een aan jihadisten toegeschreven aanval op een militair kamp in Mali zijn zondag minstens vijftien gendarmes gedood, zo verluidde uit militaire en plaatselijke bronnen.

Aanvallers kwamen op moto’s aan bij het miltair kamp in Sokolo in de centrale regio Ségou. Zij hebben er zeker vijftien Malinese militairen, allen gendarmes, gedood. Ook buiten het kamp zijn er twee lijken gezien. Veel of alle militair materieel in het kamp zou zijn meegenomen.