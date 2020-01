Special Forces eisen “hoogdringende” oplossing van politiek voor verzekeringsproblemen

De Special Forces Group van het Belgische leger vinden dat er “hoogdringend” een oplossing moet gevonden worden voor de verzekeringsproblemen voor militairen, politiemensen en brandweerlui. De oproep komt er na een tweede incident met een geïmproviseerd explosief apparaat in Mali waarbij er drie Belgische militairen gewond zijn geraakt.

De Special Forces Group verwijst naar een dodelijk ongeval twee jaar geleden. “De nabestaanden zagen zich gedwongen om, bovenop het verlies van hun zoon, een lange juridische strijd te voeren tegen de verzekeringsmaatschappijen om de uitkering te krijgen waar zij recht op hadden”, staat te lezen in een Facebook-bericht.

Volgens de gespecialiseerde eenheid zijn het net militairen, politiemensen en brandweerlui die “hun leven in de waagschaal leggen” om de gemeenschap te beschermen. Net daarom hebben zij nood aan een goede verzekering. Toch zijn zij niet altijd verzekerd of moeten er “torenhoge” premies betaald worden.

Daar moet volgens de SFG dringend verandering in komen. “De beslissing over het toekennen en uitkeren van levensverzekeringen of schuldsaldoverzekeringen mag niet meer afhangen van de willekeur van de privésector. Nabestaanden van zij die bereid waren hun leven te geven voor de maatschappij, weduwen en wezen, hebben recht op garanties van de overheid”, luidt de oproep. Volgens de SFG heeft Defensie al concrete voorstellen uitgewerkt. “Maar oplossingen vragen politieke steun”.

Goffin: “Vergelijkbare polis”

Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) kreeg afgelopen week in de commissie Defensie een vraag over de verzekeringskwestie. Volgens Goffin is de hospitalisatieverzekering die wordt aangeboden door het departement “qua dekking vergelijkbaar met een burgerlijke verzekeringspolis”. De polis is echter niet verplicht.

Volgens Goffin hangt de berekening van de premie af van de leeftijdscategorie van het personeelslid en niet van de functie. De premie voor de personeelsleden van Defensie die zich hebben aangesloten bij de verzekering wordt volledig betaald door Defensie.