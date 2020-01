Wijkagent ontdekt bij toeval cannabisplantage in Hoeilaart

Hoeilaart - In Hoeilaart heeft een wijkagent zaterdag een cannabisplantage van zo’n 400 planten ontdekt. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Voorlopig werden nog geen verdachten opgepakt.

De wijkagent voerde zaterdagnamiddag een plaatsbezoek uit in een woning op de Zuidlaan in Hoeilaart, midden in een residentiële wijk. Het plaatsbezoek kwam er op vraag van de gemeente omdat er zich in de woning een 19-jarige jongeman had ingeschreven die er vermoedelijk niet woonde. Toen de wijkagent ter plaatse ging, merkte hij op de oprit een man op die niet op de 19-jarige leek en meteen de benen nam. De agent zette de achtervolging in maar de man kon ontkomen. In de woning troffen de agenten vervolgens een professionele cannabisplantage aan van naar schatting 300 à 400 planten.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Er werden metingen uitgevoerd waarna de plantage werd ontmanteld met de hulp van de civiele bescherming en netbeheerder Fluvius.