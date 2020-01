Beklijvende taferelen in Jan Breydel: fans Cercle Brugge en Anderlecht huldigen Miguel Van Damme en overleden Rob Rensenbrink

De fans van Cercle Brugge en Anderlecht hebben zich zondag van hun beste kant laten zien tijdens het onderlinge duel tussen hun clubs. Voor het begin van de wedstrijd was er een minuut stilte ingepland ter ere van Anderlecht-icoon Rob Rensenbrink, die vrijdagavond overleed aan de gevolgen van spierziekte PSMA. In de zestiende minuut veerde het hele stadion vervolgens recht om te klappen voor Miguel Van Damme, de Cercle-doelman van wie zaterdag bekend werd dat hij opnieuw hervallen is in zijn strijd tegen leukemie.